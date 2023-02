"Buongiorno Direttore,

le invio il mio ricordo di Andrea Varacalli che mi farebbe piacere potesse essere condiviso sulla sua testata.

Era un venerdì sera di una estate caldissima e umidissima, una di quelle sere in cui i vestiti si appiccicano addosso e aspetti solo che finisca la settimana. Quella sera io e mia moglie avevamo un invito a cena da Andrea e Manuela, allora la sua compagna oggi sua moglie, per cui ho pensato di portare con me una bottiglia di un particolare vermouth bianco, ghiacciato. Dopo l’aperitivo abbiamo deciso di continuare a pasteggiare con la stessa bottiglia, che faceva 18°, per cui, dopo neanche mezz’ora tra la “stanchezza”, il caldo e il vino, mi sono coricato sul divano addormentandomi sonoramente nel bel mezzo della cena. Ad un certo punto mentre mia moglie cercava imbarazzatissima di resuscitarmi dal torpore, sento Andrea che ridendo con la sigaretta tra le labbra, diceva “.. laslo stè as pore bun-om, an fin di cunt l’ha pa masà gnun, l’ha mach beivù na buta ad vermouth”.

Quella sera ce la siamo ricordata a lungo ridendone sempre come matti, anche perché lui pensò bene qualche tempo dopo di restituirmi il favore collaudando l’amaca di casa mia dopo una cena. Ecco…. Andrea per me è stato l’Allegria; una Allegria che iniziava quando sapevo che ci saremmo incontrati, che esplodeva nel tempo che passavamo insieme e continuava anche dopo, quando mi fermavo a ricordare i momenti trascorsi e mi ritrovavo a ridere con mia moglie e a volte anche da solo.

Ora che una lacrima cade sulla tastiera, mi piace pensare che per tutti noi che lo abbiamo conosciuto, il grande dolore di averlo perso non è paragonabile alla enorme gioia di aver potuto condividere con lui momenti veramente indimenticabili".