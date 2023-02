La ritmica Pietro Micca a Cameri per la prima gara individuale della stagione FOTO

Cameri sabato 4 febbraio, la ritmica di Pietro Micca ritorna in pedana per la prima prova del Campionato Regionale Individuale livello LA1 e LA2. Cecilia Tibi gareggia nella categoria Allieve 3 LA1 per la sua prima gara e presenta il suo programma a palla e corpo libero.

Buona prova per la giovane atleta che guadagna un ottimo quarto posto in classifica generale. Rebecca Prina Mello, categoria Allieve 1 LA1, buona prestazione al suo esordio nel mondo agonistico con il programma a palla e corpo libero. Termina la sua gara in tredicesima posizione. Clarissa Ghiardo, anche per lei esordio nella categoria Allieve 1 LA1, due esercizi a palla e corpo libero eseguiti molto bene. Termina la sua prova in undicesima posizione.

Carolina Peretto, categoria Junior 1 LA2, ritorna sul campo di gara e presenta un programma impegnativo a cerchio e clavette. Un buon inizio stagione per la ginnasta che si posiziona sesta in classifica generale e seconda nella specialità al cerchio. Cameri domenica 5 febbraio, si svolge nella seconda giornata di gara la prima prova del Campionato regionale Individuale LB2.

Vezzoli Bianca, categoria Allieve 3, ritorna sul campo di gara con il suo programma a nastro e palla. Buonissima la prestazione della ginnasta che vince la medaglia di bronzo e sale sul terzo gradino del podio. Soddisfatte le tecniche in gara Elisabetta Rosso e Federica Mercandino, insieme a Marta Nicolo e Liovina Irina, un ottimo inizio di stagione per tutte le atlete.