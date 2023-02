Botalla TeamVolley riparte in campionato con una vittoria

Nel campionato di serie D, il girone di ritorno del Botalla TeamVolley riparte con una vittoria netta. Le giovani ragazze di coach Alex Cavallone hanno battuto con un secco 3-0 le canavesane del Volley Samone. La gara si è disputata nel Palasport di Pont-Saint-Martin, a qualche chilometro di distanza dall’impianto comunale di Borgofranco d’Ivrea, “casa” abituale del Samone.

Una prestazione in crescendo quella delle lessonesi, perlomeno nei parziali: il TeamVolley ha lasciato le avversarie ferme a quota 22, 21 e 17 punti. Samone, penultimo in classifica con sole due vittorie nel girone d’andata, era una preda certamente alla portata, ma coach Alex Cavallone non ha dato nulla per scontato. “Guardando la graduatoria sarebbe dovuta essere una gara in "discesa" – ammette – ma, complice un mese di stop in cui non abbiamo voluto fare nessuna amichevole e un innesto pesante nelle file avversarie (un opposto da quasi 20 punti in 3 set), la gara è stata tutto tranne che facile. Noi stiamo cercando di mettere in piedi un sistema di gioco molto più veloce, basato sul coinvolgimento di tutti gli attaccanti a disposizione con tempi di attacco molto rapidi. Avevamo messo in conto che non sarebbe stato assimilato a pieno e così è stato”.

Il primo set è stato il più equilibrato, almeno nel punteggio. “Un inizio in discesa, siamo andate avanti anche 3-8 per poi pasticciare in situazioni che ormai conosciamo a memoria. Abbiamo raccolto poco dalla nostra battuta, tenuta a freno anche su mia indicazione. Il set è stato in equilibrio fino al 20 pari, poi lo abbiamo chiuso 22-25” continua Cavallone. Copione simile nel secondo parziale di gioco: “Set fotocopia del primo – aggiunge il coach - ad andamento molto più altalenante, in cui abbiamo alternato giocate molto valide a errori grossolani. Anche il finale di set è stato identico al primo, in equilibrio fino alle ultime battute, poi chiuso a nostro favore”.

Alla distanza, il TeamVolley è cresciuto, nonostante qualche episodio sfortunato: “Partenza a rilento e terzo set in equilibrio fino al 12 pari, quando un buon turno in battuta ci ha portato ad allungare fino al 12-19. Complice un errore arbitrale, che dopo l'analisi-video ci darà ragione, abbiamo subito un parziale di 4 punti fino al 16-19. Un altro buon turno al servizio ci ha consegnato poi il set e la gara”. La vittoria e i tre punti permettono al Botalla di compiere un bel balzo in alto. Lessonesi sempre quarte, ma a soli tre punti dalla vetta, occupata dal CalTon Volley e dalle “cugine” di Biella, sconfitte per la prima volta in stagione a Lanzo Torinese contro Balamunt. “Sono parzialmente contento, dopo un mese di stop non era facile tornare in campo, specialmente con delle grosse modifiche al sistema di gioco. Ci prendiamo i 3 punti e ce li mettiamo in tasca senza troppi pensieri” conclude coach Cavallone.

TABELLINO

Serie D girone D – 12° giornata

VOLLEY SAMONE – BOTALLA TEAMVOLLEY 0-3 (22-25, 21-25, 17-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 12, Biasin 1, Nanì 2, Damo, Vodopi 1, Gilardi 2, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 7, Scoleri 11, Vioglio (L), Gariazzo ne, Zignone 3. Coach Alex Cavallone.