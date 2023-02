Biella Rugby, tutti i risultati del weekend

SERIE A FEMMINILE

05.02.23 Rugby

San Mauro/Biella – Cus Milano 45-5 (33-5)

Marcatori. Mete: Benedetto, Skofca, Stoppa (2), Floris, Bongiovanni, Di Biccari. Trasformazioni: Floris (5). Rugby Sa Mauro/Biella: Sanseverino; Borello, Floris, Benedetto, Ristorto; D’Orta (50’ Hysmeta), Toro (45’ Pagliano); Stoppa (cap.), Zanoni, Difino; Bongiovanni (41’ Di Biccari), Skofca (41’ Cesale Ros); Boetto, Sallam (20’ Merici), Lembo. A disposizione: Pellerano.

Stefano Scursatone, coach: “Partita in casa, ospitati dall’Ivrea, per la franchigia piemontese che vede ospiti le ragazze del Cus Milano. Primi 15' che mettono in crisi le padrone di casa per via dell’adattamento dei numeri, tredici per parte, subendo una meta, ma che poi trovano la giusta direzione e attitudine andando in meta con Benedetto Floris, Stoppa (2) Di Biccari e Bongiovanni. Partita che verrà poi sospesa al 15' della ripresa per numero insufficiente delle avversarie”.

UNDER 19

05.02.23

Monferrato Rugby - Biella Rugby 40-20 (14-13) Marcatori. Mete: Mondin (2). Trasformazioni: Moretti (2). Penalty: Moretti (2). Biella Rugby: Negro; Panetti, Fusaro, Mondin (cap.), Defilippi; Moretti, Besso; Givonetti, Mafrouh, Gregori; Cafaro, Buturca, Zavallone, Gibello, Vaglio Tessitore. A disposizione: Stanichievici, Pierotti, Fasoli, Nardi, Bocca Salussolia.

Emilio Vezzoli, coach: “Prima partita tosta per i nostri ragazzi che hanno affrontato quella che è una delle migliori squadre del girone. La partenza è delle migliori: 28 minuti in cui Biella non concede niente al Monferrato e si piazza sullo 0-13. Purtroppo però i ragazzi hanno perduto lucidità e hanno subito la rimonta dei padroni di casa che chiudono il primo tempo sul 14-13. Nella ripresa non siamo riusciti a recuperare la solidità mentale necessaria per rimanere in partita. Dal punto di vista tecnico siamo molto soddisfatti perché è stata una partita alla pari contro un avversario molto preparato. Tuttavia in partite importanti la componente mentale è di primaria importanza e i ragazzi del Monferrato hanno dimostrato di avere una marcia in più su questo. Continuiamo a lavorare duramente e con costanza.”.

UNDER 15

04.02.23

Biella Rugby – Cus Torino 35-34 (28-5) Marcatori. Mete: Grillenzoni (3), Salussolia, Parenzini. Trasformazioni: Salussolia (4), Vitta. Biella Rugby: Grillenzoni; Follador, Parenzini, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino (cap.); Corcoy, Vatteroni, Zavarise; Rossi, Mastantuono; Borio, Ferro, Vignuta. A disposizione: Pidello, Senfet, Deni, Parlamento, Ballarè.

Edo Barbera, coach: “Prima partita dopo la pausa invernale, i ragazzi sono scesi in campo determinati e già dal riscaldamento carichi e con la giusta voglia. Il primo tempo si chiude sul 28 a 5 mentre nel secondo i giocatori del CUS alzano il ritmo mettendo in difficoltà i ragazzi del BRC arrivando sotto di 1 punto. Nel finale qualche tensione, ma i ragazzi resistono e chiudono la partita con una vittoria per 35 a 34.”.

UNDER 13

04.02.23

Festa del Rugby: Brc – Rivoli – Volvera – Pro Vercelli - Volpiano Giacomo Foglio Bonda: “Nonostante il campo più grande della fase di consolidamento e il caldo, i ragazzi fisicamente hanno retto alla grande fino alla fine. Noi allenatori siamo contenti del percorso che stanno facendo e si vedono i miglioramenti settimana dopo settimana. In attacco si sono comportati bene mettendo in pratica le cose su cui abbiamo lavorato in settimana, anche in difesa sono stati compatti. Adesso inizia l'ultima parte della stagione dove ci saranno tante partite, quindi bisogna continuare ad allenarsi con costanza per farci trovare pronti.”.

UNDER 11/9

05.02.23

Festa del Rugby: Cus Po – BRC – Macaco -Alba Leonardo Opezzo, coach U11: “Rientro alle competizioni per gli atleti dell'U11. Numero ridotto per qualche defezione dovuta a malanni di stagione, ma che non ha creato scompensi in campo. Buona prova sia a livello tecnico, sia a livello atletico dei nostri ragazzi che affrontano con la giusta grinta esperienze sempre nuove. Buona attitudine in campo e ottimo spirito di squadra. Obiettivi degli allenamenti quasi del tutto raggiunti”.

Valentina Grillo, coach U9: “Grande ripresa per i piccolini dell'U9. Tanta voglia di giocare, si è vista la grinta dopo questa lunga pausa. Hanno messo in pratica il lavoro fatto durante gli allenamenti. Ancora da lavorare sul placcaggio, ma ci riteniamo molto soddisfatte dei nostri piccoli. Avanti così!”.