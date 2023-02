Jazz, Mario Zara presenta “The Distance”

Domani, martedì 7 febbraio alle 21;30 sale sul palco di Palazzo Ferrero a Biella Piazzo il pianista piemontese Mario Zara , con il suo quartetto, per la presentazione dell’album “The Distance”.

Mario Zara pianoforte, Tiziano Codoro tromba e flicorno, Marcello Testa contrabbasso, Nicola Stranieri batteria.

The Distance, è un album di jazz moderno, di matrice europea con varie influenze, dalla classica al jazz contemporaneo al senso della melodia più mediterranea. Vuol rappresentare quella distanza immaginaria che ci separa da un momento più felice, collocato nel futuro, che sembra non arrivare mai.

Ecco, le note di questo album nascono da quel senso di ricerca che si alterna a momenti di quiete e silenzio, sono la vita che mi attraversa e si trasforma in suoni.

Mario Zara nasce a Tortona nel 1961.Consegue il diploma del quinto anno di pianoforte, teoria e solfeggio presso il conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria; inizia gli studi di armonia e di improvvisazione jazz con il M° Umberto Petrin. Prosegue l’approfondimento con l’arrangiatore americano Mark Harris , e con il M° Massimo Maltese.Insegna musica moderna presso:Dedalo scuola di musica , Music’Attiva e Lizard School di Novara, Music art Academy di Borgomanero. Collabora come arrangiatore con il produttore discografico Gianni Daldello.

Ha realizzato alcuni arrangiamenti per il programma di Rai 2 “Ci vediamo in TV” condotto da Paolo Limiti e per il CD di Tiziana Rivale “Angelo Biondo”. Ha collaborato come pianista e arrangiatore alla realizzazione di quattro Cd dell’opera “Mogol musica e poesia” (40 brani cantati dai migliori allievi del C.E.T, nota scuola fondata dall’autore Mogol stesso. Ha inoltre realizzato le musiche per il documentario Roadaway for Africa per la RAI e quattro brani per il film “ Azzurro Valzer “ del regista Vanni Vallino.

Nel febbraio 2005 è uscito il primo album a suo nome realizzato in trio con al contrabbasso Marco Ricci ed alla batteria Massimo Pintori dal titolo “Songs” in cui figurano brani di sua composizione e temi di H.Mancini, R.Ortolani e M.Fabrizio; prodotto da Abeat records e distribuito da IRD.Nel 2006 con il contrabbassista Yuri Goloubev ed il batterista Marco Zanoli forma un nuovo trio, i “Private Tales”. Con questo trio incide un nuovo album dal titolo omonimo (Private Tales) di recente pubblicazione e prodotto da Abeat records.Notevoli consensi ottenuti da questo trio, sia di pubblico che di critica nell’ambito di alcuni importanti Jazz Festival come quelli di Padova e Piacenza. Quasi contemporaneamente inizia la sua collaborazione con uno dei miti del jazz italiano, il sassofonista Claudio Fasoli entrando a far parte del suo nuovo “Quartetto Emerald”.

Promenade, primo album di questo ensemble , pubblicato nel maggio 2007 da Comar 23 ha di recente ottenuto ottime recensioni dalle riviste Musica Jazz e Jazzit. Con questo nuovo quartetto ha suonato alla Casa del Jazz a Roma, al Festival jazz Musica sulle Bocche (S.Teresa di Gallura), al Valsugana Jazz Fest al Siena Jazz Festival ed a Roccella Jonica. Nel 2009 esce il secondo lavoro discografico del “ Quartetto Emerald” dal titolo Venice Inside e nel 2010 l'album Reflections edito da Blue Serge. Incide inoltre, sempre col sassofonista Claudio Fasoli un brano in duo dal titolo “Raw” che farà parte di una compilation sul tema della guerra pubblicata da Amirani Records.Ha collaborato alla realizzazione dell'album “Res Nova “ del nuovo talento del jazz italiano Mattia Cigalini con Yuri Goloubev e Tony Arco. Ha partecipato all'edizione 2011 di UMBRIA JAZZ suonando al Teatro Pavone con Claudio Fasoli Emerald 4et e poi con Mattia Cigalini “ Res Nova “.

Fine Febbraio 2014 in collaborazione col maestro Yuri Goloubev tiene una serie di concerti in Sud Africa ( Città del Capo ) ed una Master Class presso South African College of Music – University of Cape Town . Recente l'uscita de nuovo album in trio per Abeat Records dal titolo Fade Out con Yuri Goloubev e Michele Salgarello .Da alcuni anni inoltre docente di pianoforte moderno e musica d'assieme presso il campus estivo Vacanza in Musica.

Aprile 2022, la realizzazione di un nuovo album a suo nome, The Distance, con Tiziano Codoro alla tromba, Marcello Testa al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria di prossima uscita. Luglio 2022 la rivista Musica Jazz pubblica un intervista a Claudio Fasoli, leader dell’ Emerald quartet sull’album “Venice Inside“, ristampato ed allegato alla rivista.

“Venice Inside". Il cd dell’Emerald Quartet di Claudio Fasoli con Mario Zara, Yuri Goloubev e Marco Zanoli , allegato alnumero di luglio di Musica Jazz , è un lavoro di alto livello che siamo lieti di ripubblicare (Sandro Cerini). Tra le collaborazioni più significative: Paolo Fresu, Fabrizio Bosso , Claudio Fasoli , Tullio De Piscopo e molti altri.