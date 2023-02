Biella Masquerade, sabato si balla tutti mascherati in piazza Cisterna

Sabato 11 febbraio, a partire dalle 20.30 sino alle 24, Piazza Cisterna accoglierà la prima edizione Biella Masquerade uno straordinario evento gratuito organizzato dal Comune di Biella in collaborazione con Proloco Biella e Aps Fabrika Biella La bellissima cornice di piazza Cisterna sarà protagonista di una serata in maschera e vedrà la partecipazione oltre che delle maschere locali guidate dal Gipin e dalla Catlina dello spettacolo dalle Drag Queen's Lina Vasè e Jessica More.

La musica sarà affidata a dj Eva Fiesta, resident del Jazz Cafè di Milano e a Zio Peter dj, insieme intratterranno il pubblico con una selezione di musica per tutti i gusti. "Non vediamo l'ora che arrivi sabato, - dicono gli organizzatori -dopo la pandemia gli eventi all'aperto hanno la facilità di aggregare persone con l'obiettivo di ritrovare la socialità e lasciare i pensieri a casa per una sera pensando solo al divertimento Ci auguriamo di vedere tante persone mascherate perché l'atmosfera sia il piu' colorata possibile”. L’ingresso ricordiamo sarà libero ed il divertimento assicurato.