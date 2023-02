La Pro Loco di Gaglianico, in collaborazione con il Circolo Ricreativo Culturale, invita alla Grande Fagiolata del paese. La distribuzione avrà inizio alle ore 11.30 di domenica 12 febbraio, presso la sede della Pro Loco in Via Marconi 23.

Gli organizzatori ricordano che l'evento avrà luogo anche in caso di maltempo.