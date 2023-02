Schianto tra due tir sulla Torino-Milano: due feriti e traffico in tilt

Brutto incidente in questi minuti lungo la Torino-Milano. Si sono scontrati infatti, per una dinamica ancora da verificare, due mezzi pesanti che stavano transitando in uscita da Torino, in direzione Milano, all'altezza di Volpiano.

Un tamponamento che ha avuto conseguenze gravi. Sui mezzi, ma anche sulle persone, visto che l'elisoccorso ha dovuto trasportare un ferito in codice rosso al Cto, mentre un'altra persona, in codice giallo, è stata portata all'ospedale di Chivasso.

Sul posto, insieme ai sanitari, sono intervenuti anche gli uomini della Polizia stradale per cercare di ridurre al minimo le ripercussioni sul traffico. Ma è stato necessario chiudere due corsie al flusso veicolare, generando lunghe code.