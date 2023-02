Non c'è pace sulle strade del Biellese. Un altro animale selvatico è spuntato all'improvviso sulla carreggiata e ha impattato contro un veicolo, con a bordo una 33enne di Biella. Poco dopo l'impatto, si è dileguato nella boscaglia circostante. Il sinistro è avvenuto a Masserano, lungo via Rovasenda. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.