Mattinata da dimenticare per un uomo alla guida che, intorno alle 7 di oggi, si è visto spuntare un cinghiale all'improvviso in mezzo alla carreggiata. Il sinistro è avvenuto in via Maffei, a Cossato.

L'impatto è stato inevitabile, tanto che l'auto ha riportato notevoli danni nella sua parte anteriore; illeso il conducente. L'animale è stato poi rimosso dal personale preposto al recupero della fauna selvatica.