Verrone in festa per il Carnevale, tre giorni di giochi e piatti tipici (foto di repertorio)

Mancano pochi giorni all’inizio del Carnevale di Verrone, organizzato dai membri della Pro Loco.

Il primo appuntamento è venerdì 10 con la consegna delle chiavi del paese presso la sala consiliare, alle ore 15. Il pomeriggio continuerà con il Carnevale dei Bambini, a partire dalle ore 15:30 presso l’oratorio, e merenda offerta a tutti i bimbi presenti. I festeggiamenti continuano sabato 11 con la Cena di Carnevale con menù fisso, presso l’oratorio alle ore 20, e la serata “Esagerata” nella Piazza di Verrone per cantare, giocare e vincere insieme.

Domenica 12 si chiudono le danze con una mattinata di giochi per tutta la famiglia nella piazza del lavatoio, a partire dalle 10:30, e con la benedizione e distribuzione della fagiolata alle ore 12. I buoni per la fagiolata sono acquistabili presso i negozi del paese.

Per maggiori informazioni, e per prenotare il proprio posto per la cena di sabato, contattare i numeri 3333876665 o 3355961611.