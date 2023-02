Carnevale a Pralungo, il grazie degli organizzatori FOTO

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il purchete e la purcheta ringraziano tutte le persone che hanno partecipato al nostro carnevale per i bambini regalando un pomeriggio di divertimento a grandi e piccoli. L'Associazione Genitori & Giovani ODV vi dà appuntamento alla prossima manifestazione che sarà un bellissimo pomeriggio dedicato a...non si può spoilerare. Il 24 giugno, una spoilerata veloce, abbiamo saputo da fonti certe che ci sarà un camminata/ corsa ludico motoria tra esi cort buschine ed asfalt per un altra giornata in compagnia”.