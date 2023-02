Carnevale 2023 al Divertistudio

Sono aperte le iscrizioni al doposcuola di spazio ragazzi Divertistudio per le vacanze di carnevale 2023 nelle giornate di lunedì 20 e martedì 21 febbraio 2023. Il programma di quest'anno prevede un laboratorio di stoffa creativa e la partecipazione alla sfilata del Carnevale di Santhià. Il servizio, rivolto a bimbi e ragazzi dai 5 ai 13 anni sarà attivo dalle 8 alle 18 presso la sede del Divertistudio in Piazza G. Falcone 3 a Biella.

Siete tutti invitati alla nostra Festa in Maschera "Carnevale 2023 alla corte di Versailles” che si terrà sabato 18 febbraio alle 15 presso la nostra sede; alla festa sono invitati tutti i bimbi e i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Il programma della festa prevede un viaggio nella corte di Versailles in compagnia della Regina Elisabetta e dei Nobili che vivono nella Reggia, il tutto accompagnato da animazione, giochi, musica, balli e tanto divertimento. Per partecipare alla festa e iscriversi alle giornate telefonare al 348.0188561, inviare un messaggio WhatsApp al 338 8675 806 o una mail a divertistudio@gmail.com.

Per iscriversi alle giornate potete anche compilare direttamente il modulo on-line Cliccando qui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegYky5YxCLH_UdetH1iaHYF8PVp_pCOfPeutoOrSiDVF4bcA/viewform?usp=pp_url

Le adesioni devono essere effettuate entro e non oltre mercoledì 15 febbraio 2023.