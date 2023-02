Anche in alta Valle Cervo è stato un weekend contrassegnato dalle fagiolate. In molti hanno raggiunto il comune di Piedicavallo per assaporare in compagnia il delizioso e tradizionale piatto del Carnevale. A commentare il lieto momento il capogruppo degli Alpini Daniele Baiolini: “Giornata all'insegna della socialità, una fagiolata vissuta con amici, in allegria e con la consapevolezza di essere tucc un....grazie a tutti”.