Cambio gomme invernali in gomme estive: quando farlo e perché?

Non tutti gli automobilisti e i conducenti lo sanno, ma esiste una normativa che regola il cambiamento delle gomme invernali in gomme estive e viceversa. Si tratta, in realtà, di una misura molto importante da prendere in considerazione, non soltanto per le sanzioni e per gli obblighi amministrativi a cui si è sottoposti se si diventa conducenti, ma anche e soprattutto per un fattore relativo alla sicurezza su strada che dovrà essere garantita attraverso tutti i possibili accorgimenti previsti. Per questo motivo, è importante considerare il tema relativo al cambiamento delle gomme invernali in gomme estive, relativamente ai vantaggi di questo processo e alle scadenze da rispettare, per quel che concerne la sostituzione.

Cambiamento delle gomme invernali: entro quando farlo?

Il cambiamento delle gomme invernali in gomme estive non può essere realizzato in qualsiasi momento dell'anno, dal momento che esiste una normativa specifica, stabilita anche da alcune circolari ministeriali, che regola le tempistiche a proposito del cambiamento delle gomme invernali in gomme estive. Il cambio deve essere necessariamente effettuato entro il 15 aprile di ogni anno.

In ogni caso, però, è stabilito anche un periodo di tolleranza, che permette di far scattare l'obbligo di cambiamento entro il 15 maggio dell'anno di riferimento. In ogni caso, aldilà del comportamento amministrativo e delle possibili sanzioni che si potrebbero affrontare, è importante cambiare le proprie gomme il prima possibile, soprattutto per cercare di ottenere la migliore sicurezza possibile in strada, con un assetto di gomme completamente differente e adatto alla stagione in questione.

Conviene cambiare le gomme?

In tanti si chiedono se, in maniera piuttosto concreta e guardando anche al proprio portafoglio, cambiare le gomme invernali in gomme estive conviene. Bisogna pensare che il cambiamento non va effettuato soltanto per evitare la prospettiva di una sanzione o una multa amministrativa, ma anche e soprattutto per cercare di ottenere la migliore sicurezza possibile quando si viaggia e quando ci si sposta in strada.

L'assetto delle gomme invernali è completamente differente, sia per le temperature sostenute, sia per l'aderenza al suolo, rispetto alle gomme estive. Per questo motivo, onde evitare problemi relativi al possibile slittamento della propria vettura o a incidenti che potrebbero essere causati da una disattenzione, è importante cambiare le gomme invernali in gomme estive, così da migliorare la propria aderenza all'asfalto, attraverso una semplice sostituzione che, qualora si monti un doppio treno di gomme all'interno del cerchione della propria auto, scegliendo magari anche gomme usate estive per risparmiare, avverrà in modo molto semplice, veloce ed economico. Insomma, sulla base di queste considerazioni, non cambiare le gomme due volte all'anno rappresenterebbe un inutile rischio di sanzione e di pericolo in strada.

Sanzioni per chi non cambia le gomme invernali

Un ultimo aspetto da considerare, a proposito della necessità di cambiare le gomme in estive ad un certo punto dell'anno, riguarda le sanzioni che potrebbero essere affrontate nel caso in cui non si rispetti l'obbligo di cambiamento. Secondo la circolare ministeriale numero 1049 del 2022, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una situazione di inadempienza alla norma a un mese di tempo per effettuare il cambiamento. Tuttavia, se gli pneumatici non sono i doni a circolare in virtù di un mancato cambiamento, si può ricevere una sanzione amministrativa che va da 85 a 1695 €, comprensiva anche del ritiro del libretto di circolazione. Si tratta, dunque, di un inutile rischio, dal momento che nulla vieta che si possano tenere, contemporaneamente, sia le gomme invernali che quelle estive, legate al bagagliaio con delle catene. Insomma, si tratta di una scelta semplice e sicura da realizzare, che permetterà di aumentare la propria sicurezza e rendere ogni viaggio sicuro.