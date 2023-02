Salussola, la minoranza scrive al Sindaco: scuolabus e caro bellette al centro dell'attenzione

Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma della lista civica Salussola nel Terzo Millennio indirizzata all' Egr. Sig.ra. Sindaco Manuela Chioda

"Egregia,

Ti scriviamo in qualità di Consiglieri Comunali, ma anche di genitori di studenti che hanno frequentato e frequentano le scuole di Salussola. Abbiamo appreso con sconcerto che il 3 febbraio hai trasmesso all’Istituto Comprensivo di Cavaglià una nota dai toni sgradevolmente perentori, mettendo nero su bianco una serie di disposizioni riguardanti la scuola, e con le quali intendi porre rimedio a due problemi che affliggono il Comune: il caro bollette e il costo immenso che l’Ente sostiene esternalizzando il servizio di trasporto scolastico.

1) Caro bollette: hai disposto la chiusura del primo piano della Scuola Secondaria, dove si trovano il laboratorio di informatica, la biblioteca, l’aula di arte, quella di musica; hai inoltre disposto la chiusura dell’aula informatica delle Scuola Primaria e pretendi che il personale scolastico manovri le valvole termostatiche dei caloriferi secondo le tue indicazioni .

2) Scuolabus: per l’anno scolastico 23/24 indichi necessari dei cambiamenti negli orari scolastici in modo da ridimensionare l’impegno del trasporto con lo scuolabus (tradotto: vorresti fare un giro unico per Scuola Primaria e Secondaria).

Non entriamo nel merito dell’errore istituzionale che commetti nel momento in cui impartisci incarichi al personale della Scuola attribuendoti competenze che non possiedi e che appartengono esclusivamente al Dirigente Scolastico. Non ci sorprendiamo più per l’assenza di linguaggio istituzionale confacente al tuo ruolo: quello che ci sorprende è invece la soluzione che hai disposto. La chiusura del primo piano della Scuola Secondaria e del laboratorio informatico della scuola primaria costituiscono un grave impoverimento dell’offerta formativa: quelle aule sono funzionali all’attività didattica descritta del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e nel Piano dell’Offerta Formativa annuale. E’ sulla base dell’offerta formativa che le famiglie scelgono dove iscrivere i propri figli: cambiare in corsa sarebbe un vero e proprio inganno per chi ha scelto le scuole di Salussola in virtù di quanto offrono dal punto di vista didattico. E’ improponibile dal punto di vista tecnico, politico e morale.

Se il Comune versa in gravi difficoltà economiche puoi batterti il petto e fare mea culpa: chi ha guidato questo Ente negli ultimi 14 anni? Voi, senza interruzioni, in un ruolo o nell’altro guidate il comune dal 2009. Se oggi Salussola è nel baratro, come tu stessa hai recentemente affermato, è grazie alle scelte che VOI avete fatto, durante questo mandato amministrativo e nei mandati precedenti, rispetto ai quali ti sei posta in continuità.

LISTA CIVICA Salussola nel terzo Millennio Mentre altri comuni si preoccupavano di efficientare energeticamente il proprio patrimonio edilizio scolastico cogliendo le molteplici occasioni che negli anni si sono presentate, voi avete preferito investire centinaia di migliaia di euro per asfaltare strade, compiacendo certamente l’elettorato che vi ha tenuto saldi sulle poltrone che occupate, ma restando in braghe di tela con l’aumento dei costi del gas. Oggi fate le pulci alle attività didattiche delle scuole per risparmiare due soldi, ma poi spendete 7.800 euro solo per la fornitura e posa di un grazioso e certo non prioritario totem sulla rotonda presso il ponte dell’Elvo; Dove sta la gestione del buon padre di famiglia, e la visione sul futuro?

Per quanto riguarda lo scuolabus: fino al 2019 possedevamo uno scuolabus che veniva guidato da tre dipendenti comunali. Poi, per l’a.s. 2019/2020 avete scelto di spendere 22.100 euro per far condurre il mezzo da un autista esterno. Nell’a.s. 20/21 la spesa per tale autista è salita a 24.400 euro. Nell’a.s. 21/22 avete rottamato lo scuolabus e affidato integralmente il servizio a una ditta di trasporti esterna per 36.000 euro, per arrivare ai 48.000 euro di quest’anno. Avete speso oltre 130.000 euro di soldi pubblici per esternalizzare un servizio pur sapendo che uno scuolabus costa 80.000, di cui 40.000 erogabili dalla Regione: il comune di Cavaglià ha ottenuto il finanziamento ed ha potuto così acquistare un mezzo nuovo. Adesso voi, senza neppure aver condotto una indagine di mercato per quantificare l’eventuale risparmio, pensate di modificare l’orario scolastico per far viaggiare i bimbi di prima elementare insieme agli adolescenti della scuola secondaria, trascurando che gli orari (40 ore alla primaria, 37 alla secondaria) non si possono modificare per mere difficoltà economiche dell’Ente, ma dipendono dalle scelte operate dalle famiglie che esprimono una preferenza di orario in sede di iscrizione dei figli, e del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti che opera scelte di tipo didattico pedagogico, che tengono conto del differente impegno richiesto a due fasce di età molto diversa.

Le difficoltà economiche in cui versa il Comune di Salussola derivano da una serie di decisioni scellerate fatte da voi e che non potete scaricare sulle spalle di altri nuocendo a bambini, ragazzi, famiglie, personale docente e non docente. Chiudiamo ricordando che in questo contesto di confusione e scelte contraddittorie, l’accorpamento delle Scuole elementari presso le Scuole medie, da voi ventilato nel corso del CC del 29 novembre 2022 pare privo di qualsivoglia studio preliminare di fattibilità tecnica e di confronto con l’Istituto Comprensivo di Cavaglià per quanto di sua competenza.

Se prima non focalizzate degli obiettivi seri, avviando tutte le azioni necessarie, e anche nel rispetto della comunicazione istituzionale con la Scuola, non individuerete mai le strategie adeguate a raggiungerli e continuerete a collezionare fallimenti e a disattendere le vostre promesse. È il momento di assumervene la responsabilità. Sperando in una profonda riflessione, porgiamo cordiali saluti"

I Consiglieri: Simonetta Magnone Roberto Guerrini Stefania Lacchia