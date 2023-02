Cerrione, ritiro plastica: cambia la modalità di consegna dei sacchi gialli

Il comune di Cerrione informa che dal prossimo ritiro della plastica, previsto per giovedì 2 febbraio, verrà cambiata la modalità di consegna dei sacchi gialli: ogni utenza riceverà 1 rotolo da 20 sacchi.

Per le utenze condominiali verrà lasciato un congruo numero di rotoli nel luogo dove vengono depositati i sacchi per il ritiro. Per il ritiro dei successivi rotoli gli utenti dovranno rivolgersi agli Uffici Comunali negli orari di apertura.

Per ulteriori informazioni telefonare al 015/671341 int. 4.