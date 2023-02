Un' escursione serale trasformata in emozione unica, dove? Alla galleria della tramvia Biella Oropa

Ci eravamo abituati agli effetti speciali del “Macchie”, ma questa volta ha dato il meglio di sé.

La guida escursionistica biellese della Regione Piemonte Marco Macchieraldo, in occasione di una escursione serale, ha voluto accogliere i partecipanti (la maggior parte dei quali proveniente da fuori Biella), con un effetto scenografico fuori dal comune. In che modo? Illuminando la galleria della tramvia al Favaro, valorizzando il famoso rondò con la luce delle padelle romane.

Un'idea forse un po' folle ma ad effetto unico, come racconta lo stesso Macchierando: "Secondo me è importante condividere con tutte le guide e con chi si occupa di accoglienza nel biellese tutte le idee atte a stupire e accogliere al meglio i turisti, per valorizzare al meglio i nostri luoghi. E questa mi è sembrata la situazione giusta. Ovviamente ci va impegno a livello organizzativo, e sicuramente anche ingegno, come in questo caso, ma il risultato che ne consegue e lo stupore che si legge negli occhi della gente che partecipa a queste escursioni è una parte importante della nostra promozione territoriale".