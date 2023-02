“Schemi di Bilancio”, da martedì laboratorio con CTV

Per venire incontro alle esigenze di rendicontazione e tenuta contabile degli Enti del Terzo Settore con entrate inferiori a 220.000 euro, il Centro Territoriale Volontariato ha predisposto una serie di laboratori collettivi di formazione sul rendiconto per cassa secondo la riforma, con la presenza specifica di un dottore commercialista, on line sulla piattaforma Zoom. ogni martedì a partire dal 7 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30.

L’accesso è riservato a volontari degli ETS accreditati a CTV. È possibile iscrivere 2 persone per ogni ETS (un partecipante e un uditore), fino all’esaurimento dei posti disponibili (varrà l’ordine di arrivo delle richieste).

Relatore: Piero Cevola dottore commercialista, revisore legale, consulente di management e valutatore d’impatto certificato CEPAS, esperto di non profit e società benefit.

Per informazioni: info@centroterritorialevolontariato.org ; 0158497377