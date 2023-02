Incontro a Valdilana, il Comune: “Occorre pensare ad un commercio in forma partecipata”

Si è tenuto il giorno 18 gennaio un incontro alla presenza del Sindaco Carli, la Vice Sasso, l’Assessore Foglizzo, l’Assessore Ferla, Massimo Curtarello e Raffaella Pivani per EZRE e Oasi Zegna, Paolo Monfermoso e Andrea Parolo per UIB, Alberto Antonello di CNA, Tiziana Negro di Confartigianato, Gabriele Cerruti But. Angelo Sacco di Confesercenti non ha potuto partecipare per precedenti impegni.

“L’obiettivo della riunione era analizzare la questione inerente la chiusura di alcune attività commerciali/artigianali che sta interessando diverse aree del Comune – spiegano dall’amministrazione in una nota stampa - Ciò che è emerso dal tavolo di confronto è che si sta ripetendo nella realtà dei fatti uno schema condivisibile in tutti gli altri territori montani / pedemontani, ma non solo, e che questo schema è riassumibile in diversi punti. Innalzamento dell’età anagrafica. E’ indubbio che l’età della popolazione si sta alzando ed il numero di cittadini residenti ultra sessantenni sta considerevolmente aumentando. Nella maggior parte dei casi la chiusura di un’attività commerciale o artigianale nelle aree interessate da una popolazione “silver” ha conseguenze negative sul territorio, perché spinge i consumi verso la grande distribuzione, generalmente collocata al di fuori dei territori montani, a scapito delle attività più piccole rimaste ancora aperte che, in genere, stentano a trovare meccanismi di consegna a domicilio, innescando così una spirale negativa che porta ad ulteriori chiusure di altre piccole attività”.

“Un secondo aspetto, strettamente legato al primo, è relativo alla “storicità” intrinseca delle attività artigianali e commerciali in aree montane: nella maggior parte dei casi l’attività è gestita all’interno di un unico nucleo familiare caratterizzato da abitudini tramandate da padre in figlio. Se questa struttura ha indubbi effetti benefici importanti, come il preservare e valorizzare la tipicità dei prodotti locali, dall’altra si lega ad una modalità di lavoro che difficilmente si evolve verso nuove esigenze della clientela come possono essere le consegne a domicilio (come citato in precedenza) oppure aperture straordinarie durante eventi o fine settimana specifici tipici di un flusso turistico mordi e fuggi .- prosegue la nota - Un terzo aspetto emerso durante il confronto è più legato alle strutture. Sono presenti numerosi immobili sfitti e vuoti che potrebbero essere sede di nuove attività commerciali e artigianali, ma i relativi canoni di locazione, in taluni casi, sono considerati fuori mercato dai possibili esercenti, scoraggiando, di fatto, nuove aperture. Anche la mancanza di figure professionali formate e che abbiano voglia di “buttare il cuore oltre l’ostacolo” è un aspetto da considerare nel dialogo legato alla chiusura delle attività commerciali / artigianali. E’ emerso quanto possa essere difficile trovare attori che abbiano voglia di intraprendere un’attività imprenditoriale mettendo in gioco risorse, tempo e creatività. In ultimo è palpabile il problema connettività e copertura telefonica che coinvolge le nostre valli”.

Ma non mancano molteplici potenzialità. “La prima – si legge - è lo sviluppo turistico: le statistiche ci dicono che i passaggi verso l’Oasi Zegna sono in costante crescita, soprattutto dopo il lockdown e la crisi pandemica. Si tratta di cogliere le opportunità e le sfaccettature di un turismo che non è stanziale e che, ora più che mai, è diversificato: parliamo di turismo legato agli amanti della natura (Oasi Zegna), alle attività sportive (vedi i percorsi di e-bike di Caulera), alle attività industriali, al cibo locale, ai richiami religiosi, ecc. Altro punto di forza è la facilità a reperire risorse e finanziamenti, vedi i bandi del GAL, le iniziative dell’Amministrazione Comunale e fondi messi in campo dalla Regione Piemonte a favore dell’imprenditorialità. La strategia di ripresa e rivitalizzazione delle attività, e conseguentemente del territorio, passa dalla comunicazione e dalla collaborazione con l'intero territorio. Occorre pensare ad una forma di commercio in forma partecipata, sfruttando le potenzialità, ad esempio, dei Distretti del Commercio, iniziativa della Regione Piemonte di promozione di ambiti territoriali. I diversi attori sia pubblici che privati si aggregano e valorizzano tutte le risorse per innovare il commercio. L’Amministrazione Comunale intende lavorare nei prossimi mesi su questo modello per verificare la replicabilità sul nostro territorio. Inoltre la programmazione della Regione Piemonte, in un futuro non troppo lontano, passerà attraverso la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), pensata per il rilancio delle aree distanti dai centri di offerta di servizi essenziali ed in declino demografico. L'Area “Valsesia”, composta da 36 comuni tra Valsesia, Valsessera inclusa anche Valdilana, sarà beneficiaria del finanziamento per la SNAI per un valore di 1,5 milioni di euro”.

L’intenzione dell’Amministrazione è proporre “un altro incontro verso fine febbraio con gli enti disponibili per concretizzare i passaggi finalizzati alla creazione di un Distretto del Commercio e condividere le idee emerse durante i tavoli di lavoro SNAI”.