TeamVolley cede al tie-break. Ma coach Preziosa indica la via: “Deciso passo avanti”

“Considerando il percorso delle ultime tre settimane, alcune vicissitudini che abbiamo dovuto affrontare di recente e rispetto alle trasferte precedenti, è stato un deciso passo avanti”. Coach Fabrizio Preziosa vede il bicchiere mezzo pieno: le sue ragazze sono riuscite a mettere nel borsone un punticino, strappato al quinto set sul difficile campo di Albisola Superiore. Sorrisi e foto di gruppo in riva al mare nel pomeriggio, per la particolare trasferta in Riviera. Al PalaBesio, le lessonesi scendono in campo con Boggio in regia, Filippini opposto, capitan Diego e Levis schiacciatrici, Galliano e Peruzzo centrali, Cimma libero.

Il primo set è estremamente equilibrato, il 25-23 è frutto di un ottimo approccio. “Abbiamo giocato una partita alla pari contro le savonesi, tirando fuori probabilmente la miglior prestazione stagionale in trasferta, sia a livello tecnico che di continuità – racconta il coach – questo era un dettaglio che nelle altre uscite ci aveva dato problemi. Abbiamo giocato alla pari già dal primo set, perdendo di poco e non sfruttando alcune occasioni importanti, senza chiudere la frazione”. Il TeamVolley però cresce alla distanza, Riccardi subentra a Peruzzo e la Bonprix ristabilisce l’equilibrio nella seconda frazione (vinta 21-25), ma si vede di nuovo sopravanzare dalle forti liguri, che si prendono di forza il terzo set per 25 a 17. Cimma e Spinello si sono alternate nel ruolo di libero.

“Un secondo set giocato decisamente bene – continua Preziosa - con un parziale importante che ci ha riportati sull’1-1. Nel terzo non c’è stata qualità nel muro-difesa. Questo purtroppo ci ha penalizzato tanto: è ciò che ha fatto maggiormente la differenza tra le due squadre in questa partita. Aggiungiamo anche alcune nostre disattenzioni: sono caduti addirittura sei pallonetti in un set, troppe sbavature e punti facili alle avversarie, che naturalmente hanno ringraziato e sono andate in vantaggio”. La nota più lieta della serata savonese risuona nel quarto set. Il TeamVolley si prende la frazione (22-25) e il punticino che smuove la classifica. Il tie-break se lo aggiudica poi Albisola 15-13, ma sulla via del ritorno non manca l’ottimismo. “Il quarto è stato il contrario del terzo set – continua il tecnico della Bonprix - abbiamo sfruttato qualche errore loro, tenendo duro; dopo essere andati sotto di tre punti a metà del set le abbiamo riprese sul 18 pari, riuscendo poi a chiudere la frazione, sebbene con qualche difficoltà perché comunque non ci hanno regalato niente. Abbiamo sprecato parecchie energie fisiche e mentali per rincorrere, in una situazione in cui il punto in classifica era vitale, specie per l’umore. Perdere 3-1 dopo aver fatto una buona partita sarebbe stato troppo penalizzante. Nel tie-break, pronti-via siamo andate sotto, sono “scappati” due o tre bagher che potevamo tenere. Forse non abbiamo avuto quella determinazione per chiudere a tutti i costi la partita, che ci avrebbe dato un punto importante in classifica, per avvinarci ulteriormente alla quota salvezza. Non abbiamo approfittato di alcuni loro errori (due battute sbagliate nel finale di set) perché a nostra volta, quando abbiamo organizzato la strategia in uscita dal time-out avversario, abbiamo fatto due errori gratuiti, in battuta e in attacco, che hanno chiuso la partita in favore di Albisola”.

La valutazione della prima giornata di ritorno è complessa. La prestazione è stata all’altezza, ma la lotta salvezza si preannuncia davvero tosta e movimentata. Conclude Preziosa: “Difficile capire se questa partita può essere vista come un punto perso, oppure come uno guadagnato, anche giocando bene e meritando, su un campo difficile dove quasi nessuno era riuscito a fare una prestazione positiva. Albisola merita ampiamente la classifica che ha: una squadra quadrata, organizzata, con caratteristiche molto fastidiose, che fa giocare male l’avversario. A freddo e più avanti, vedremo se questi punti si andranno a sommare al rammarico di altre partite precedenti. Visti anche i risultati dagli altri campi, ci siamo avvicinati alla zona salvezza, che si è clamorosamente accorciata (ci sono tre squadre a quota 14 e una a quota 17). Di conseguenza la lotta si è allargata a cinque squadre, più il riavvicinamento di Rivarolo che nelle ultime tre gare ha raccolto tanti punti. Se la lotta si allarga, aumentano le motivazioni su tanti campi, di settimana in settimana ci possono essere ribaltoni e avvicendamenti di classifica. Dovremo essere bravi ad aumentare la continuità di prestazione in difesa e in battuta, sfruttando bene gli allenamenti, perché abbiamo visto che quando riusciamo a mettere in pratica le cose su cui lavoriamo siamo una squadra competitiva. La difficoltà è lì: trasformare ciò che facciamo in settimana in prestazioni in partita più prolungate nel tempo, una problematica che si era già vista nell’ultima giornata di andata. Dovremo essere pronte per la prossima gara casalinga con Vigevano”.

IGLINA PALLAVOLO ALBISOLA – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-2

(25-23, 21-25, 25-17, 22-25, 15-13)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Boggio 6, Diego (Cap.) 17, Peruzzo, Filippini 15, Levis 7, Galliano 20, Cimma (L), Valsecchi, Biasin, Riccardi 9, Boglio, Zatta, Spinello (L). Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia