Si corre a Sandigliano, ecco i primi al traguardo al 1° Trail di Cascina Andriana FOTO e VIDEO

Circa 50 runners si sono dati appuntamento questa mattina a Cascina Andriana, nel comune di Sandigliano, per prendere parte alla prima manifestazione podistica non competitiva con camminata ludico motoria libera a tutti.

Due le gare in programma: nella 6 chilometri hanno tagliato per primi il traguardo Matteo Pezzana e Isabella Puzzullu, che hanno avuto la meglio su Giulio Curatitoli e Gabriele Maffeo per la maschile e Esmeralda Toffano e Alice Rolando per la femminile.

Nella 12 chilometri, invece, ha spiccato Federico Magagna, seguito a ruota da Enrico Alfisi e Policarpo Crisci. Tra le donne, invece, ha raggiunto il primo posto Elena Soffia, a vantaggio di Daria Rinolfi e Donatella Frigato.