Scuola Pallavolo Biellese riparte in quarta, Vercelli archiviata in tre set

Nessuna esitazione per i ragazzi di coach Carlos Di Lonardo che, dopo la lunga pausa, superano con facilità il Volley Vercelli. Una grandissima gara per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che ha preso in mano il pallino del gioco e non l’ha lasciato per tutta la partita. La battuta è stata la chiave di volta della gara, con i vercellesi estremamente in difficoltà nel fondamentale di ricezione. Dal canto loro, poco c’era da fare contro una squadra che gioca così bene: alto livello in tutti i fondamentali, agonismo e attenzione al massimo.

“Siamo stati bravi a tenere alto il livello - dice Andrea Scardellato, top scorer di giornata -. Sapevamo che non sarebbe stata una partita da prendere alla leggera, perché Vercelli sa giocare e anche bene. Noi però abbiamo dimostrato di meritare il primo posto in classifica, imponendo il nostro ritmo e facendo vedere le nostre qualità. Sicuramente il risultato è frutto degli allenamenti di questo mese e mezzo, che sono stati di alta intensità e di un alto valore tecnico.”

Tre punti meritatissimi per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che rimane in testa alla classifica, con due punti di vantaggio su Lasalliano.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Vercelli 3-0

Parziali: 25-14; 25-26; 25-12.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 12, Debenedetti 7, Frison E. 2, Frison D. 7, Marchiodi 7, Scardellato 15, Sganzetta 0. Libero Vicario. NE: Gallo, Ricino.