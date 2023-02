Continua la corsa della SPB Esso Maxemy, tre punti contro Alto Canavese

La SPB Esso Maxemy si prende altri tre punti, importantissimi per la classifica di Serie D che li vede al momento in terza posizione. I ragazzi di coach Giovanni Bonaccorso sono riusciti a spuntarla, dopo aver perso il primo set contro la formazione di Alto Canavese. Non è stata sicuramente la miglior partita per i biellesi, che nel primo parziale si sono trovati subito in difficoltà, soprattutto in attacco. Poi però la musica è cambiata e con attenzione e grinta, trascinati da capitan Mazzoli, i ragazzi hanno ripreso in mano la partita, aggiudicandosi i restanti tre set.

“La partita è stata difficile come ci aspettavamo - dice Nicolò Pelosini, libero della SPB -. Alto Canavese ha una squadra giovane e forte, soprattutto fisicamente, che ci ha messi in difficoltà. Merito a noi che siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio e a portare a casa tre punti fondamentali per la classifica.” La distanza che separa la SPB Esso Maxemy dalla seconda classificata Mondovì è di 2 punti. Ogni partita è importantissima per le sorti del campionato, i ragazzi di coach Bonaccorso dovranno essere bravi a considerare la gara di ogni sabato al pari di una finale.

SPB Esso Maxemy - Alto Canavese 3-1

Parziali: 21-25; 25-12; 25-19; 25-16.

Tabellino: Badini 1, Bottigella 10, Dellapina 0, Mazzoli 22, Pelle 15, Pozzi 0, Rege 9, Ressia 0, Spinello 6. Libero Pelosini. N.E.: Vicario, Volpato (L).