Biellese schiacciasassi, a Oleggio si centra il 12° successo. Chiavazzese, il derby è tuo con Vigliano

La Biellese non si ferma più. A Oleggio, i bianconeri strappano tre punti importanti, superando i padroni di casa col punteggio di 2 a 1: si tratta della 12° vittoria in campionato che vale la testa del girone di Eccellenza. Alle spalle dei lanieri si piazza l’RG Ticino, distante un sol punto. Il Cossato, invece, fa 2 a 2 in casa con il Briga.

In Promozione, rotondi successi per Chiavazzese (4 a 1 nel derby con Vigliano) e Ceversama (3-2 casalingo con Pro Novara) mentre la Fulgor Valdengo si deve accontentare di un punto con la Dufour Varallo. In Prima Categoria, ko per Ponderano e Valle Cervo Andorno. Quest’ultima sconfitta di misura nella stracittadina ad opera di Valdilana Biogliese.

Infine, in Seconda, sorridono tutte le formazioni biellesi, eccezion fatta per Gaglianico (2-2 esterno con Lozzolo) e Valle Elvo (2-2 con Carpignano).