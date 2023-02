Biella Motor Team, Piero Eraldo Botto premiato a Vicenza

Nella giornata di sabato 4 febbraio Rally Meeting, fiera dedicata al motorsport organizzata dal due volte Campione del mondo rally Miki Biasion presso la Fiera di Vicenza, ha ospitato la premiazione dei campioni nazionali 2022 dell’automobilismo, di tutte le specialità.

All’evento era presente anche la scuderia Biella Motor Team grazie al suo navigatore Piero Eraldo Botto che, assieme al pilota Filippo Roggia, nella passata stagione ha conquistato la Coppa Italia Aci Sport Classe RS 1400 Plus.

Piero Eraldo Botto, biellese di Portula, località della in Valsessera, ha 65 anni ed ha iniziato la sua carriera sul sedile di destra nel 1980 ottenendo in tutti questi anni numerosi successi e riconoscimenti in gare regionali e nazionali. E non ha alcuna intenzione di smettere.