Dal Nord Ovest - Morto a 26 anni nell'auto finita fuori strada

Era nato a Busto Arsizio e viveva a Magnago, in provincia di Milano, il giovane di 26 anni morto la scorsa notte a Valduggia, piccolo centro in provincia di Vercelli, dopo essere finito con l’auto in un corso d'acqua a ridosso della carreggiata.

L’incidente si è verificato del cuore della scorsa notte, intorno alle 4.30.La vittima stava percorrendo la Provinciale che da Borgosesia porta verso Cremosina, quando per cause in corso di ricostruzione ha perso il controllo dell’auto sfondando il guard rail di un ponte e finendo nel greto del torrente.

Un volo di alcuni metri che non gli ha lasciato scampo. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Da chiarire le cause dell’incidente: tra le ipotesi quella di un colpo di sonno, di un malore improvviso o l’asfalto scivoloso per le basse temperature. Escluso il coinvolgimento di altri veicoli. In corso, in ogni caso, le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione l’accaduto.