Dal Nord Ovest - Furto aggravato in stazione, nei guai due 22enni marocchini (foto di repertorio)

La Polizia Ferroviaria di Novara ha denunciato due marocchini di 22 anni per furto aggravato in stazione. Un agente fuori servizio, mentre aspettava un parente, ha notato un gruppo sospetto che si muoveva tra le biciclette parcheggiate vicino a lui.

I colleghi sono stati allertati e, giunti sul posto, hanno identificato i due giovani come i responsabili di alcuni furti commessi nei giorni precedenti. Entrambi erano irregolari sul territorio italiano e sono stati denunciati per furto aggravato. Gli elementi raccolti dagli investigatori verranno esaminati per determinare la loro colpevolezza.