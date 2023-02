Lunghe code a Mongrando, preparata una fagiolata da 150 chili (servizio di N. Rasolo per newsbiella.it)

Lunghe code a Mongrando per la classica fagiolata, andata in scena nella mattinata di oggi, 5 febbraio, e realizzata in occasione del Carnevale Benefico del Circolo ANSPI La Vetta. 150 i chili preparati dalle sapienti mani dei volontari.

La distribuzione ha avuto luogo presso il campo sportivo Eugenio Guabello, dietro la scuola primaria. Seguirà, alle 15, il Carnevale dei più piccoli con tanto di merenda.