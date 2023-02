100 chili per la Fagiolata della Croce Rossa, a Cossato buona partecipazione (foto di N. Rasolo per newsbiella.it)

Buona partecipazione a Cossato per la tradizionale fagiolata benefica della Croce Rossa. In tanti si sono dati appuntamento questa mattina per assaporare il delizioso piatto del periodo carnevalesco.

Preparati ben 100 chili per la distribuzione in programma nella sede di via Amendola. Il ricavato servirà per l’acquisto di nuove apparecchiature per le ambulanze.