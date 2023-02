Buona affluenza alla cena della bagna cauda, il grazie della Pro Loco

Buona partecipazione a Mottalciata per la cena realizzata dalla Pro Loco. Protagonista della serara? La tradizionale bagna cauda, servita ai commensali presenti. Per l'occasione la Pro Loco ha pubblicato sui propri canali social il seguente post: “Un ringraziamento a tutti i partecipanti alla bagna cauda 2023, in particolare a tutti i collaboratori che ci hanno aiutato nella preparazione, nell'organizzazione, al Ristorante Mompolino, e non per ultimi a tutti i partecipanti alla cena, grazie a tutti”.