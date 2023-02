Tutto esaurito a Laveno per la tappa lombarda del Giro del Lago Maggiore che unisce Lombardia e Piemonte

Posti esauriti in sala consiliare a Laveno Mombello per la serata tenuta da Roberto Rocco, promotore del Giro del Lago Maggiore, che sta riscuotendo un grande successo di pubblico, a testimonianza dell'interesse per i Cammini che solcano il nostro territorio.

Semplici appassionati, guide turistiche e ambientali, associazioni, albergatori e istituzioni, fra cui Ats Insubria hanno assistito al racconto di Rocco che ha effettuato 9 tappe che coprono i 226 km di perimetro del Lago Maggiore, creando un anello che unisce due Regioni, Piemonte e Lombardia e tre Province (VCO, Novara e Varese).

La serata è stata introdotta dagli assessori di Laveno Mombello Barbara Sonzogni (Sport e Terzo Settore) e dal vicesindaco Mario Iodice (Turismo, Cultura, Istruzione e Commercio) dopo un saluto introduttivo degli amministratori piemontesi di Meina, presenti l'assessore Silvana Aldeni e il consigliere Sergio Fornara, da cui tutto ha preso il via.

Racconti e immagini danno forma ad un progetto che sta crescendo, come dimostra l'interesse delle tante persone che stanno nutrendo questo tipo di fruizione lenta del territorio, rispettosa di tempi e luoghi, portando ricadute concrete per un turismo davvero sostenibile.«Siamo molto soddisfatti della serata e chi non ha potuto trovare posto in sala avrà altre occasioni per seguire questo progetto, che unisce concretamente le due sponde del nostro Lago Maggiore» commenta l'assessore Sonzogni. L'avventura continua, passo dopo passo.