Biella 4 Racing, Corso Navigatori e Cena Sociale in questo inizio 2023

Come ormai da tradizione, in casa Biella 4 Racing, i primi mesi dell’anno sono quelli dedicati agli impegni extra-corsaioli, in attesa di riaccendere i motori già, con tutta probabilità, da questo mese di febbraio.

Sarà così una novità in casa B4R a tenere a battesimo questa annata 2023, ovvero la collaborazione con la Scuderia Biella Motor Team, per la realizzazione del corso valevole per il Rilascio della Prima Licenza, nonché del Corso Navigatori.Il primo, ovvero quello gratuito necessario per l’ottenimento dell’attestato valido per la Prima Licenza, si terrà presso la sede di Aci Biella la serata di mercoledì 8 febbraio, mentre le tre serate dedicate al Corso Navigatori, 15/02 - 22/02 - 01/03, si svolgeranno presso il Ghost’s di Biella. Per informazioni contattare Eraldo 338/3969137 o Arianna 392/2323033.

Sabato 4 marzo, invece, si terrà la consueta Cena Sociale di aggregazione e festeggiamento dell’annata appena conclusasi, dove verranno ripercorse le gesta degli equipaggi in gara, ma anche le fondamentali collaborazioni di tutti gli associati. L’appuntamento è previsto presso il Living Garden di Cossato.“Dopo un paio d’anni di forzata pausa possiamo finalmente riprendere le nostre tradizionali attività di inizio stagione”, esordiscono i portacolori del Sodalizio Laniero, “con una novità nella collaborazione con BMT per l’organizzazione del Corso Prima Licenza e Naviga. La Cena Sociale è sempre un bel momento per festeggiare tutti assieme e per porre le basi per l’annata che ci apprestiamo a vivere, qualche cosa in prospettiva già si muove, staremo a vedere se si concretizzerà. Nel frattempo aspettiamo tutti i Soci, Amici e Sostenitori ai nostri primi due eventi dell’anno. Sulle nostre pagine Facebook e Instagram troverete maggiori informazioni”.