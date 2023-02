Biella avrà "Viale Martiri delle Foibe". La cerimonia il 10 febbraio

Nei giardini Zumaglini di Biella ci sono Largo Dott. Francesco Cusano, vice Questore di Biella, Largo Decorati al Valor Militare d’Italia, e Largo Milite Ignoto.

A questi, presto si aggiungerà una nuova via, che troverà spazio nel lato Nord dei giardini, "Viale Martiri delle Foibe".

La decisione è stata presa dalla giunta. Nel documento si legge che la volontà dell'amministrazione è quella di "Commemorare i nostri connazionali istriani trucidati dalle armate jugoslave al termine della II guerra mondiale, spesso definiti come “martiri delle foibe”, giacché in queste cavità carsiche venivano gettati i loro corpi dopo una sommaria fucilazione, per consentire a figli e nipoti di questi esuli e agli italiani tutti, di avere un posto simbolico dove depositare annualmente una corona di fiori".

"Ringrazio che questa mia richiesta fatta a nome di Fratelli d'Italia - commenta l'assessore Davide Zappalà che ha avanzato la proposta - sia stata accolta all'unanimità dalla giunta. Come Fratelli d'Italia abbiamo ritenuto opportuno intitolare una via per non dimenticare i tragici episodi avvenuti nell'Italia orientale dal 43 fino a dopo la fine della seconda guerra mondiale. Italia, Istria, Fiume e Dalmazia, furono sottoposti a una vera e propria pulizia etnica e dal 2004 la nostra repubblica celebra il giorno del ricordo delle vittime delle foibe il 10 febbraio e proprio quel giorno noi intitoleremo la via".