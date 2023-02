L'ex sala consigliare del Comune di Cerreto al Club Alfa Romeo di Biella

Il comune di Quaregna Cerreto ha concesso in uso gratuito per tutti i giovedì l'ex sala del Consiglio Comunale in via Roma 16 dell’estinto Comune di Cerreto Castello al Club Alfa Romeo.

In particolare, il locale avrà il vincolo di essere utilizzato come sede e per lo svolgimento delle riunioni settimanali e il Club si impegna a corrispondere al Comune, a titolo di rimborso forfettario delle spese di luce, riscaldamento etc., un importo annuo pari ad € 150,00 che dovrà essere versato entro il 31 di gennaio di ciascun anno e, per l’anno in corso, prima della consegna delle chiavi del locale.

"Il fine del Club Alfa Romeo con una lunga e costante esperienza nel settore automobilistico - si legge nella delibera di giunta che dà il via alla concessione - è quello di svolgere attività senza scopo di lucro a beneficio di tutta la cittadinanza, con il fine di diffondere tra i giovani e non la conoscenza delle auto d’epoca".