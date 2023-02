"Come guarire le ferite familiari”, una conferenza di NuovaMente

L’associazione culturale NuovaMente organizza la conferenza “-La Psicogenealogia, come guarire le ferite familiari” con la dottoressa Cristina Fara venerdì 10 febbraio alle ore 21,00 presso la sede di Viale Macallè 10 a Biella con ingresso libero e prenotazione obbligatoria.

Nella serata verranno esposte le linee guida della teoria sulla quale si basa il metodo delle Costellazioni Familiari e Sistemiche: la Psicogenealogia.

Si illustreranno le numerose morali alle quali siamo sottoposti e che influenzano in modo tenace le nostre emozioni, i nostri comportamenti, le nostre vite. In particolar modo ci si soffermerà sulle Tre Regole della Morale Arcaica, la più antica e influente tra tutte le morali, che risale a cinque milioni di anni fa e che da sempre a tutt'oggi conduce i nostri comportamenti in modo sotterraneo e assai più efficace di quanto non facciano le morali attuali.L'equilibrio che le Costellazioni Familiari e Sistemiche mirano a riportare all'interno di un sistema è intrinsecamente legato al rispetto delle Tre Regole sopra menzionate: correggendo gli errori che si ingenerano nei campi regolati da queste Leggi universali, le Costellazioni ristabiliscono il giusto ordine all'interno dei gruppi umani, donando nuova consapevolezza e piena libertà a chi ne fa parte.Cristina Fara – Biologa.

Per alcuni anni esercita questa professione, ma coltivando sempre profondi interessi di tipo Umanistico e Spirituale e lo studio analitico dei rapporti interpersonali, che la spingono ad abbracciare discipline attinenti a tali argomenti e abbandonando il lavoro di Biologa, abbraccia il campo delle Costellazioni, frequentando più corsi di formazione e specializzazione per poter comparare le metodiche e arricchire e approfondire la sua esperienza lavorativa, professionale e umana ed è attualmente una delle più brave “costellatrici” in Italia Domenica 19 febbraio seguirà il seminario dalle ore 9,15 alle ore 17,30 ( contributo 30 euro )Per info e prenotazioni telefonare 347 0537574