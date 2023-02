Gianluca Susta dialoga con Mario Calabresi, serata da sold out per il libro “Una Volta Sola” FOTO e VIDEO

Una serata da sold out per la presentazione del libro “Una Volta Sola” di Mario Calabresi a Palazzo Gromo Losa, il cartello posto al di fuori dello storico edificio non lascia adito a dubbi; la cultura attira e quando poi realizzi un connubbio vincente composto da musica e dialogo culturale allora fai proprio centro e scateni un interesse che contagia.

L’orario è quello perfetto da aperitivo e così gustare questa sinergia è quanto mai delicata e opportuna. L’inizio è un interludio musicale e il pubblico, attento e partecipe, viene letteralmente fatto entrare in punta di piedi in quel dialogo successivo che viene instaurato dal presidente dell’Accademia Perosi Gianluca Susta con Mario Calabresi.

Il tema è accattivante: la vita e il coraggio delle scelte. Le storie raccontate, come ammicca l’autore, sono quelle della gente comune, perché sono quelle in cui ognuno di noi può ritrovarsi, in quegli spaccati di vita quotidiana, con le difficoltà, i timori, ma anche con la voglia di lottare, di non lasciare nulla di intentato. Il coraggio della scelta nella normalità potrebbe essere questo il tema conduttore, ma poi scopri che ogni storia è fatta di passione, di lotta, di ostacoli da superare e qui sta il valore aggiunto: lo storytelling che ti affascina, ti conquista e ti conduce alla scoperta di un universo non troppo distante da te.

Molti gli aneddoti ma quello che lascia più il segno è quello dei fratelli Manenti, Narciso e Fabio, il primo protagonista in negativo degli anni di piombo, il secondo che ha scelto, quale medico, di aiutare da trent’anni il prossimo in Africa. Un racconto a cui l’autore è giunto riguardando le cronache che hanno riguardato la sua famiglia, ma lo fa con pudore, quasi impercettibile, ricordando proprio uno dei temi che sta a corollario del libro quello di lavorare sulle scelte e di agire invece che reagire. Un inno alla vita al nostro essere che è decisamente utile.