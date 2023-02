Incendio sulle montagne di Varallo: al lavoro anche elicottero e canadair VIDEO

Giornata di lavoro per diverse squadre dei Vigili del Fuoco, il canadair e l'elicottero, impegnati, dalle 12,40 con un incendio sulle montagne alle spalle del Sacro Monte di Varallo.

Purtroppo il rogo, favorito dal lungo periodo di siccità, ha avuto gioco facile nell'espandersi fino quasi alla vetta delle montagne, creando un'alta colonna di fumo ben visibile anche dalla pianura. Al lavoro sono le squadre del distaccamento permanente di Varallo Sesia e quelle volontarie di Cravagliana, Alagna e Romagnano: in ausilio sono poi intervenuti anche i mezzi aerei.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento coordinate dalle squadre di terra e dall'utilizzo di canadair e dell'elicottero. Presenti anche squadra AIB per far sì che le abitazioni limitrofe non fossero interessate.