Un uomo di 54 anni, residente in Valle Elvo, è stato denunciato per non aver osservato la sorveglianza speciale. Lo stesso è stato trovato dai Carabinieri alla guida della sua auto: era in compagnia di un uomo, già noto alle forze dell'ordine, in violazione del divieto di associarsi con persone pregiudicate. Inevitabile, a questo punto, il deferimento nei suoi confronti.