Ubriaco sale sul camion ma viene segnalato ai Carabinieri. Poi finisce in coma etilico all'ospedale (foto di repertorio)

Notano un uomo barcollante, impegnato a salire sul camion in direzione della Croazia, e preoccupati contattano i Carabinieri segnalando quanto accaduto.

È successo ieri, 3 febbraio, a Cavaglià dove un uomo di 41 anni, residente fuori regione, è stato fermato dai militari dell'Arma poiché in evidente stato di ubriachezza. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il conducente in ospedale per un coma etilico.

Il mezzo è stato poi recuperato da un seconda autista mandato nel Biellese dal titolare, informato nel frattempo dalle forze dell'ordine.