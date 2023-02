Non lo vedono da tempo, allarme ad Andorno: era in casa completamente ubriaco (foto di repertorio)

Residenti non lo vedono da un po' di tempo, preoccupati lanciano l'allarme. È successo ieri, 3 febbraio, nel comune di Andorno Micca.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, si sono portati i Vigili del Fuoco che hanno ritrovato un uomo di 51 anni completamente ubriaco all'interno della sua abitazione. In seguito è stato assistito e trasportato in ospedale per accertamenti dal personale sanitario del 118.

A Biella, invece, alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una donna in stato confusionale, intenta a percorrere le strade della città. Alla fine, non si è riusciti a rintracciarla.