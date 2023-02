Allarme questa mattina a Occhieppo Superiore per una lavatrice che ha preso fuoco nella tarda mattinata di oggi, 4 febbraio. A chiamare il 112 il proprietario. Sul posto, oltre ai Carabinieri, i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'elettrodomestico. Presenti anche i sanitari del 118 per assistere due inquilini che avrebbero respirato del fumo.