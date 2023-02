Forte boato nella notte, a Vigliano auto si schianta contro salvapedoni e rimane sospesa FOTO

Non sono ancora note le condizioni di salute della persona alla guida rimasta coinvolta nella notte in un incidente autonomo a Vigliano Biellese, in prossimità dell’ufficio postale.

Stando alle prime ricostruzioni l’auto è finita per cause da accertare contro alcuni attraversamenti salvapedoni rimanendovi sospesa e incastrata. Il forte boato ha destato l’attenzione dei residenti. Sul posto, oltre ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica dell’accaduto, anche i Vigili del Fuoco perla messa in sicurezza e i sanitari del 118 per la prima assistenza al malcapitato. Il mezzo è stato poi rimosso e l’area transennata.