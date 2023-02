Cossato in lutto per la morte di Andrea Portesan, aveva 63 anni

Cossato in lutto per la morte di Andrea Portesan, mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari a soli 63 anni. Molto conosciuto a Cossato, specialmente per la sua professione: per anni è stato postino e addetto alle sportello dell'ufficio postale.

La veglia di preghiera verrà recitata domenica 5 febbraio, alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Defendente di Cossato Ronco. Sempre qui i funerali, affidati all'Impresa Funebre Minero, alle 10 di lunedì 16. Lascia nel dolore la moglie e i due figli.