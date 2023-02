Dentista e oculista gratuiti per chi non ce la fa a pagare, accordo tra Comune di Biella e Asili Notturni

I dettagli devono ancora essere definiti, ma anche il Comune di Biella, come hanno fatto altri, aderisce al progetto promosso dall’Associazione Asili Notturni Umberto I di Torino, finalizzato alla creazione e gestione di un ambulatorio odontoiatrico e di uno studio oculistico rivolto alle fasce più vulnerabili e deboli della popolazione.

La scelta dell'amministrazione è contenuta in una delibera della giunta nella quale si legge che: "Il modello degli Asili Notturni di Torino che viene proposto a Biella rappresenta un progetto innovativo di 'welfare no profit', basato su prestazioni volontarie qualificate di medici, odontoiatri e oculisti, che garantiscono servizi e interventi totalmente gratuiti destinati ai soggetti più fragili del territorio, a copertura di ciò che il sistema sanitario nazionale non può erogare".

Le parti coinvolte nel progetto sono: Asili Notturni di Torino, Fondazione Sidp Onlus di Torino, Regione Piemonte, Comune di Biella, Società San Vincenzo De’ Paoli, Diocesi di Biella - Caritas diocesana.