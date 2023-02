Martedì in consiglio regionale riflessioni sulla Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo

Martedì 7 febbraio il presidente Stefano Allasia ha convocato il Consiglio regionale, dalle 10 alle 19, con sindacato ispettivo alle 9.30 e question time alle 14.

All’ordine del giorno il richiamo in Aula della Pdl 208 sul sostegno alla funzione educativa del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e del Ddl 236 “Legge di riordino dell’ordinamento regionale 2022”, nonché il preavviso della Pdl 234 su “Azienda zero”. Oltre a numerosi atti d’indirizzo, in apertura di seduta si svolgeranno interventi dedicati alla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Proseguono i lavori delle Commissioni.

Lunedì 6

9.30 e 10.30, quarta, presidente Alessandro Stecco, audizioni dei rappresentanti di Cittadinanzattiva-Tribunale dei diritti del malato e delle associazioni di malati reumatici.

11.30, quarta, approfondimenti sulla Dgr sulla psicologia nelle scuole. Si prosegue alle 14, per l’informativa della Giunta su “Azienda zero” e per l’esame della Pdl 234.

16, prima, presidente Carlo Riva Vercellotti, parere finanziario sulla Pdl 234 e prime determinazioni sulla Pdl 185 sull’istituzione del Disability manager.

Martedì 7

9.30, Interrogazioni.

Dalle 10 alle 19 Consiglio regionale.

14, Question time.

Mercoledì 8

9.30, seconda, presidente Valter Marin, audizione con la Federazione associazioni nazionali disabili sulle barriere architettoniche. Si prosegue in ordinaria, alle 10.30, per la conclusione esame della Pdl 141 sulle espropriazioni per pubblica utilità.

11, Commissione consultiva per le nomine.

12, Conferenza dei capigruppo.

14.30, sesta, presidente Davide Nicco, esame Pdcr 264 (Modifica statuto delle società di mutuo soccorso).

15.30, incontro su proposte di legge in materia elettorale.

16.30, settima, presidente Riccardo Lanzo, prime determinazioni sul Ddl 238 in materia di sanzioni amministrative.

Giovedì 9

9.30, terza, presidente Claudio Leone, esame Pdl 210, 216, 219, 221 in materia di fonti di energia rinnovabili.

12, Comitato per la qualità della normazione.

14.30, in quinta, presidente Angelo Dago, prosegue esame Pdcr 268 (Piano rifiuti).