Ruota panoramica a Biella, i chiarimenti dei titolari

“I titolari della Ruota Panoramica visto il delicato momento precisano che: il consumo di energia elettrica, il pagamento del suolo pubblico e della tari, così come del trasporto , installazione e gestione è UNICAMENTE A CARICO dell'utente, e che quindi al comune di Biella la Ruota è a COSTO ZERO. I titolari colgono l'occasione per ringraziare la città di Biella per l'ospitalità e vi invitano a provare la Nostra Nuovissima Ruota Panoramica H38. Gli orari feriali sono: 10.30-12.30 e 15.30-22; sabato 10-24 e domenica 10-22.

Spazi pubblicitari



Al centro della ruota panoramica è disponibile uno spazio per promuovere il proprio logo. Per info 3311671153”.