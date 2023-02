Tennistavolo, Gilberto Rollino vicecampione regionale

A Torino, in via Tempia, si sono svolti domenica 29 gennaio, i Campionati Regionali Veterani di tennistavolo.

Un’ottantina di atleti, per la precisione 72 maschi e 9 femmine, si sono dati sportivissima battaglia per la conquista dei sempre molto ambiti titoli nei vari settori di appartenenza. T

Tra gli altri era presente, per il T.T. Biella, Gilberto Rollino, che ha gareggiato nella categoria 75-80. Partito quale testa di serie numero due su di un lotto di cinque partecipanti, il portacolori biellese non è riuscito a sovvertire il pronostico. Ha chiuso così in piazza d’onore alle spalle di Traina, contro il quale ha ceduto, anche con un po’ di sfortuna, solamente al quinto set (11-5, 7-11, 9-11, 11-6, 8-11), lasciandosi alle spalle Dealessandris (11-4, 11-8, 11-6), Pugliese (11-3, 11-5, 11-6) e Bovo(11-2, 11-7, 11-5).