Karate, Funakoshi 5 volte sul podio nel trofeo Lombardia

Prima gara del 2023 con ottimi risultati per la FUNAKOSHI 1976: 2 medaglie d’oro, 1 argento e 2 di bronzo. I ragazzi del Maestro Damiano Rovatti, impegnati nella 13a edizione del Trofeo Lombardia, dedicato alla Memoria di Amedeo Bassani, hanno espresso ottime performance individuali sia nella classe Cadetti (14-15 anni) che in quella Juniores (16-17). Quasi 1000 i partecipanti al Trofeo, che si è svolto nella splendida cornice del Seven Infinity di Gorgonzola, con la presenza di diversi atleti di interesse Nazionale. Carlo Gozzi ha conquistato l’oro negli Juniores 50 kg. vincendo la finale con un secco 9-0. Doppia medaglia (un oro e un argento) per Stefano Sasso negli Juniores 55 kg., rispettivamente in classe B e in classe A. Ottimi terzi Christan Spilinga nei 47 kg. Cadetti e Luca Riello 60 kg. Seniores.