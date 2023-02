Gas: Pichetto, discesa prezzi importante per intero Paese

“La discesa del prezzo del gas del 34,2 % e dunque dei costi in bolletta, comunicata da ARERA, è molto consistente ed e' motivo soddisfazione. Una riduzione di tale entità e' importante per i cittadini, per le imprese e per l'intero Paese. Stiamo mettendo in sicurezza i risparmi delle famiglie: con una manovra rivolta a contenere l’impatto della tempesta sui mercati energetici, con il tetto al prezzo del gas ottenuto in Europa, con una strategia energetica che potrà rendere - conclude Pichetto - il nostro Paese l'interlocutore principale in Europa e nel Mediterraneo”.